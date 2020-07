Aumentano i napoletani alla guida e...

Il numero di napoletani con la patente di guida cresce ogni anno di oltre 10mila unità. Secondo un'analisi di Facile.it sui dati del Ministero dei Trasporti, infatti, nella provincia di Napoli i residenti con documento di guida attivo a fine 2019 erano 1.737.895: circa 32mila in più rispetto al 2017.

Più della metà delle patenti attive in Campania appartengono a napoletani.

Nonostante la crescita, che sembrerebbe vertiginosa, rapportando il numero di licenze con quello degli over 14 residenti nella provincia, solo il 65,6% dei napoletani è abilitato alla guida di un veicolo a motore: si tratta del valore più basso della regione. Il numero di patentati campani, infatti, a fine 2019 era arrivato a 3.407.348: circa 56mila in più rispetto al 2017.

La classifica campana

Tra le province della nostra regione, in rapporto agli abitanti (dunque non come valore assoluto) il maggior numero di patentati è a Benevento (72,5%), seguita da Avellino (72,2%) e Caserta (69,9%). Ultime in classifica le province di Salerno (69,4%) e - come dicevamo - Napoli (65,6%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Campania è l’area del Paese con il rapporto più basso tra numero di patenti e abitanti: nella regione solo il 67,8% degli over 14 ha un documento di guida, contro il valore nazionale del 73,9%.