Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Stefano De Martino a Cardito

A Cardito strepitoso party congiunto per l'inaugurazione del nuovo spazio estetico emozionale Nemea Beauty e il terzo compleanno di Shinto tra le mete preferite in provincia di Napoli dagli amanti della "Sushi and Cocktail Experience".

Migliaia le persone intervenute al taglio del nastro del Nemea per brindare con Massimiliano Rosolino, già campione olimpico di nuoto, direttore tecnico della struttura e con Vincenzo Picardi pugile originario di Casoria e campione italiano di "Pesi Gallo".

Affollato di vip il red carpet su cui, con i membri della famiglia Castaldo, sono passati Pietro Izzo, Carmine Russomanno, la club manager Giada Punzo, la bellissima Elisabetta Gregoraci, l’influencer Ramona Amodeo, il presentatore televisivo Stefano De Martino, il fascinoso Jeremias Rodriguez, il bello delle fiction Gabriel Garko, il calciatore Diego Armando Maradona Junior ed il personaggio televisivo Filippo Nardi, che a fine serata è stato protagonista di un DJ Set, l'hair designer Adriano Maruzzelli e l’architetto Francesca Faraone.

Tra selfie e sorrisi, gli ospiti hanno potuto ammirare la mostra allestita negli spazi del Beauty center dai gioiellieri Ventrella con la collezione design dedicata a San Gennaro, quindi tutti da Shinto per degustare una selezione di sushi e ascoltare prima la musica della Fabrizio e Aurelio’s Fierro Band, e quindi il DJ Set di Filippo Nardi. In prima linea, in pista, i partner dell'iniziativa e del nuovo spazio di Nemea Beauty, ovvero i maghi della cura del corpo di Alla Violetta, ideatori del famoso "Metodo Alla Violetta", che da quattro generazioni si occupano di estetica.