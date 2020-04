La bambola: diventa virale la parodia di Massimo Cannizzaro e Asia Maraucci

Ognuno sta trascorrendo questi giorni di lockdown organizzandosi come può: c'è chi cucina e chi mangia, chi inventa scuse per uscire e chi invece, come Massimo Cannizzaro, crea canzoni-parodia che fanno sorridere le persone: Don Vincè, parodia di Don Rafè di Fabrizio de Andrè è diventata subito una hit proprio come "Caro Conte ti scrivo", parodia di Caro Amico ti scrivo di Lucio Dalla, che presto sarà remixato presto da un noto dj italiano.

Milioni le visualizzazioni e messe in onda su emittenti nazionali, tra cui Canale 5 con Striscia la Notizia. La prossima parodia, attesissima dai followers è I Belong to You, di Eros Ramazzotti e Anastacia, cantata insieme con Asia Maraucci, intanto, sempre con Asia Maraucci da questa mattina sta spopolando "Bambola di De Luca", parodia di Bambola di Patty Pravo, che vede protagonista della canzone una prostituta che si lamenta con il Governatore della Campania, poiché a causa della quarantena ha perso "lavoro e clienti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho cominciato per caso - spiega lo show man - stavo riordinando tutte le mie parodie che faccio normalmente, e, un po' la quarantena, un po' gli inevitabili tormentoni ispirati dalla clausura forzata, ho cominciato a creare parodie a tema coronavirus, notando fin da subito che la gente apprezzava, e più loro apprezzavano più io mi divertivo, così sono andato avanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati