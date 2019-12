"Ma non pensate ai Nutella Biscuits. Faciteva na fell e pane ca Nutella". E' il post del musicista Stefano Gargiulo, pluripremiato ed autore della colonna sonora delle Universiadi di Napoli, Glory.

"Questa situazione dei biscotti con la Nutella sta sfuggendo di mano a tutti. Ho sentito anche di sovrapprezzi e c'è anche gente che paga due euro per la busta vuota per fare i selfie. State fuori! Per quello ho deciso di rilanciare la Nutella con la fella di pane", spiega a NapoliToday Gargiulo.