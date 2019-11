Una panchina rossa in Consiglio regionale

Nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per ricordare le vittime di femminicidio, sarà installata una panchina rossa nel Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale.

La cerimonia si terrà martedì 26 novembre, alle ore 10, con la Presidente Rosa D'Amelio, su proposta della Consigliera Loredana Raia. A seguire, nell'Aula del Consiglio regionale, un'iniziativa con le scuole del territorio promossa dalla Consulta regionale femminile, e la firma di un protocollo di intesa con l'Asl Na1 per la realizzazione di un progetto di educazione ai sentimenti.