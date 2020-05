La influencer Pam Outsider ringrazia De Luca a pochi passi dal Lungomare di Napoli

Pam Outsider ringrazia Vincenzo De Luca. La influencer campana doc ha voluto dedicare un messaggio al Governatore, a modo suo, a pochi passi dal Lungomare di Napoli.

"Grazie De Luca, per le mascherine a domicilio e per aver dimostrato coerenza e amor per i tuoi cittadini", il messaggio di Pam.