I segreti di Palazzo Salerno: dal giardino panoramico del secondo piano al gigante dimenticato

Edificato alla fine del XVIII secolo su preesistenti conventi, lo storico palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito, è stato testimone di trasformazioni politiche, sociali, artistiche. La sua storia è stata finalmente ricostruita in un bel libro realizzato a più mani: Leonardo Di Mauro narra le vicende dei monasteri di S. Croce e della SS. Trinità che del Palazzo costituiscono la base; Salvatore Fellino effettua il regesto (la ricostruzione cronologica) dei documenti; Alba Irollo tracciata la storia della costruzione e trasformazione dal punti di vista dell'architettura, toponomastica, potere e gusto dell'epoca, con un'ampia appendice di documenti inediti e un ulteriore saggio sui dipinti; Francesco Aceto racconta del sepolcro della regina Sancia di Maiorca; Sabrina Iorio della Cappella Longo e l’altare ligneo di fra' Giuseppe da Soleto; Andrea Zezza delle opere di Marco Pino nella SS. Trinità; Sergio Villari del Largo di Palazzo e di come avvenne la sua trasformazione nella piazza che tutti oggi conosciamo; Carmela Capaldi descrive il Gigante di palazzo; Riccardo Naldi ricostruisce la storia della Fontana del Gigante e delle altre fontanine della zona; Massimo Visone si occupa del giardino; Enrico Colle degli arredi borbonici; Flavia Coraggio delle antichità ritrovate del giardino; Vincenzo Cuomo illustra le vicende del susseguirsi dei Comandi militari nel palazzo dall’Unità ad oggi.

Il volume, illustrato con le planimetrie attuali e quelle storiche conservate a Roma presso l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, è stato presentato nel Teatro di Palazzo Donn’Anna, in un evento cui hanno preso parte il presidente della Fondazione De Felice Marina Colonna Amalfitano e del Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Renata De Lorenzo, Cesare de Seta e Ugo Dovere. Curato da Leonardo Di Mauro e Alba Irollo, il volume è edito dall’editore Carlo Delfino ed è stato promosso dal Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano.