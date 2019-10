Outfit premaman, tutti i consigli per una gravidanza fashion

Maglie abbondanti, pantaloni larghi, scarpe da ginnastica. Quando si è incinte si opta per uno stile comodo e confortevole, ma comodità non significa “trascurarsi” ed “essere sciatte”. Anche durante la gravidanza - il periodo più bello e importante per una donna - si può essere fashion e indossare capi alla moda e che facciano sentire belle e curate. Basti pensare che negli ultimi anni anche i brands di moda stanno dedicando sempre più spazio alla sezione “premaman”, prendendo spunto dai capi delle passerelle e proponendo collezioni di tendenza. NapoliToday ha intervistato la giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, per chiederle tanti consigli utili per un look premaman che vi farà sentire, anche in gravidanza, fashion e alla moda.

“Un look intelligente e funzionale, che sia attento alla comodità e non crei stress al fisico. È quanto ogni futura mamma cerca nella vita di tutti i giorni, dando una certa attenzione anche al glamour. E allora ecco cinque look che si possono sfruttare durante il periodo più bello per una donna, quello della gravidanza, restando belle e curate in ogni dettaglio.

1. Il più utilizzato è di sicuro jeans e maxi maglione, che in questo periodo è perfetto per i primi freddi. Ottimo anche per evitare le fastidiose e aderenti giacche, che danno sempre un certo senso di costrizione. Da sostituire, nel caso, con un blazer e con leggings.

2. Il vestito in maglia al ginocchio. Mette molto in evidenza le forme, anche quelle del pancione, ma è così bello portare con orgoglio un pancino in bella vista. Optiamo per i colori caldi della terra come il rosso bruciato, il beige e il camel. Anche il tabacco è fantastico! Abbiniamoci un paio di cuissardes in tinta e saremo super alla moda.

3. La salopette. Quanto è cool se di jeans indossata con un dolcevita, oppure in velluto indossata con una camicetta bonton con ruches? Cerchietto tra i capelli tempestato di perline e via… Provare per credere!

4. Il cardigan sì, ma solo se molto spesso, lungo fino alle caviglie (così vuole la tendenza del momento) e se indossato con ciabattine da passeggio (simili a quelle da camera) e un paio di jeans a vita alta (cerchiamo di sceglierli di una taglia in più per essere più confortevoli).

5. Per la sera il tacco non deve mancare. Lo so, potrebbe essere più stancante del solito (dipende anche dal mese di gravidanza che state attraversando), ma per una cena durante la quale dovrete stare sedute, può andare! Optate per un abitino nero in pizzo, con maniche a sbuffo di velo e schiena scoperta. Make-up glow, leggero e rossetto rosso… Orecchini pendenti e capelli semi raccolti. Sarete le più belle in assoluto!

