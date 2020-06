Fase 2: con la "normalità" torna anche l'inquinamento

A partire dall'inizio della cosiddetta “fase due” dell’emergenza Covid-19, nelle città capoluogo della nostra regione sono aumentate le concentrazioni medie giornaliere dei principali inquinanti atmosferici: monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2) e polveri sottili PM10 e PM2.5, come dimostrano senza lasciare spazio ai dubbi i dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in dotazione all’Arpac.

Per quanto riguarda in particolare monossido e biossido di azoto, l'aumento generalizzato delle concentrazioni si rileva a partire proprio dal 4 maggio - sottolinea una nota dell'Arpac - quando cioè sono ripartite numerose attività produttive e sono ripresi gli spostamenti dei cittadini.

Durante il lockdown, invece, il monossido di azoto era diminuito a marzo di circa il 50% rispetto ai valori riscontrati nello stesso periodo dei tre anni precedenti, e ad aprile fino dell’80%.

Gli incrementi più significativi di inquinanti sono stati registrati a Napoli, dove è stata utilizzata la stazione di monitoraggio vicino Piazza Garibaldi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le polveri, a peggiorare la situazione sono state sicuramente le particolari condizioni meteoclimatiche, spiega Arpac, con l'afflusso di polveri sahariane che ha interessato dal 15 al 20 maggio le coste campane ed è stato favorito anche dalla presenza di un significativo vento prevalente da ovest e dai quadranti meridionali.