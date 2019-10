Nutella Biscuits, dove trovarli a Napoli e da quando

Arrivano anche a Napoli i Nutella Biscuits. Gli attesi biscotti alla nutella, presentati in anteprima a Milano, dal 24 al 31 ottobre, arriveranno nei supermercati dal 5 novembre.

Saranno realizzati con farina di frumento e lo zucchero di canna per l’impasto. I Nutella Biscuits sono prodotti in Italia, nello stabilimento di Balvano, paesino lucano in provincia di Potenza.

Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia: “Il Gruppo ha investito costruendo da zero una linea produttiva interamente dedicata alla produzione di Nutella Biscuits. Questo testimonia la nostra volontà non solo di creare ottimi prodotti, sempre più innovativi, ma anche quello di creare valore nel nostro paese, per l’indotto, per il territorio e per le persone".