San Gregorio Armeno: nel presepe del Maestro Ferrigno arriva 'A Figlia d' 'o Marenaro

A San Gregorio Armeno, nel tradizionale presepe di Marco Ferrigno spunta 'A figlia d''o Marenaro con la sua zuppa di cozze, tra i capisaldi della cucina partenopea e piatto di punta fin dal 1955 del noto ristorante di via Foria,riconosciuto tra i "70 Best Restaurants with Pizzeria in the world".

Da oggi, quindi, accanto alla statuetta di Gino Sorbillo e altri protagonisti della gastronomia "made in Naples", c'è anche il volto sorridente di Assunta Pacifico, patron de 'A figlia d''o Marenaro: la statuetta di terracotta, alta circa 30 centimetri, la ritrae in completo alla marinara blu-oro e con la "zuppa 'e cozzeche" nella mano sinistra. Un'altra versione, di circa 22 centimetri, può invece essere ammirata direttamente nel ristorante-pizzeria .

Quella di Assunta Pacifico è una storia di identità, memorie e ingredienti tutti napoletani: infatti Assunta a soli sette anni già aiutava i genitori nella preparazione di alcuni piatti tipici partenopei come, appunto, la zuppa di cozze e ‘o bror ‘e purpo (il brodo di polpo) che rappresenta sicuramente l'antesignano dell’attuale “street food”, dal momento che veniva servito per strada, in una tazza fumante. Non era ancora finita la Seconda Guerra Mondiale, invece, quando Raffaele Pacifico, detto "Papucc 'o Marenaro", mise su con la moglie Maria prima un chiosco e poi un locale a Porta Capuana, in cui è poi cresciuta la piccola Assunta.

Tante le difficoltà, ma anche le soddisfazioni che, col tempo, questi due piatti tipici partenopei hanno portato al ristorante della famiglia Pacifico. Oggi, affiancata dal marito Nunzio Scicchitano e dai tre figli, Giuseppe, Maria e Carmela, 'A figlia d''o Marenaro continua a creare piatti formidabili e pieni di storia. E, a breve, non mancherà una sorpresa con la presentazione di alcuni piatti come incrocio tra passato e presente, ricerca e attenzione, esperienza e innovazione.