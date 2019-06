Food: a Chiaia arrivano i noodles e i bao

Apre a Napoli, in via Bisignano, a Chiaia, Stay. Il locale, che nasce da un'idea dello chef Lucio Paciello e dell'imprenditore Rosario del Priore, entrambi napoletani doc, giovani e con anima cosmopolita, promette una ventata di novità in fatto di cucina di tradizione asiatica e comfort food di ispirazione internazionale. Tra i piatti in lista spiccano sicuramente i bao, panini morbidi, cotti al vapore, farciti di carne, pesce e verdure, tipico cibo di strada Taiwanese e i noodle, tra i piatti più identitari della cucina orientale.

Noodles: cosa sono i noodles nascono oltre 4mila anni fa in Cina e da lì si diffondono in tutto l'Oriente. Noti ai napoletani amanti dei Manga fin dagli anni '80 del secolo scorso, in città fino ad oggi erano reperibili per lo più solo precotti, nei supermercati più forniti. Dalla Cina al Giappone alla Thailandia al Vietnam, i noodles costituiscono la base essenziale di piatti succulenti e gustosi di pesce o carne e verdure. Innumerevoli le varianti e le preparazioni. Vediamole:

Noodles e spaghetti: Da sempre si discute se gli spaghetti siano nati in Cina per essere poi portati in Italia da Marco Polo o non fossero già presenti da tempo nel Mezzogiorno dove sarebbero stati diffusi dagli arabi. Simili per la forma allungata, in realtà spaghetti e noodles sono profondamente diversi, iniziando dall'impasto che nel caso dei noodles è fatto di acqua, in alcuni casi con l’aggiunta di uova, e farina di riso, grano saraceno, fagiolo mungo (soja), mais oppure alghe.

I principali tipi di noodles: