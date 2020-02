nofakefood: una campagna contro l'agropirateria

Tappa al Vomero per la campagna nazionale #noFakeFood #noFakePizza promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, paladino dell'identità territoriale che ha condotto, tra l'altro, la battaglia per ottenere il riconoscimento della pizza napoletana come patrimonio dell'Unesco.

All'incontro, che si è tenuto al Vomero, nella pizzeria centenaria Gorizia, simbolo della tradizione culinaria partenopea, erano presenti tra gli altri Sandro Ruotolo candidato al Senato, da sempre in prima linea per la difesa del territorio e contro la malavita organizzata che ne ha fatto scempio, Loredana De Petris presidente del Gruppo Misto al Senato impegnata contro le agromafie, Salvatore Grasso vicepresidente dell'Unione pizzerie storiche "Le Centenarie", Antonio Pace presidente dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, il parlamentare Paolo Siani, il magistrato anticamorra Aldo De Chiara.

La discussione si è incentrata in particolare sulla necessità di contrastare adeguatamente l'agropirateria, un fenomeno sempre più diffuso e misconosciuto: "Dobbiamo sapere - ha spiegato infatti Sandro Ruotolo - che dopo il traffico di droga l'agropirateria è il core-business delle mafie. Soprattutto la cronaca ci racconta che quello che è accaduto al Sud, e che noi abbiamo avuto il coraggio di denunciare, sta accadendo oggi anche al Nord".

