Sai cosa significa il nome Nisida?

Il toponimo Nisida deriva dal greco nesida, piccola isola.

Oggi Nisida è nota per ospitare l'istituto penale minorile ma in epoca romana era assai conosciuta per le mega feste da vip che vi organizzava Lucio Licinio Lucullo, amante della bella vita e in particolare della buona cucina.

Secondo alcuni interpreti è a Nisida che Ulisse trovò riparo dopo essere sfuggito al Ciclope ed è sempre qui che Bruto e Cicerone ordirono la congiura contro Giulio Cesare.