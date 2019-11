E' a Napoli la Natività più grande del mondo

Porta la firma di Cantone e Costabile, la bottega di arte presepiale dal 1960 in via Benedetto Croce a Napoli, la Natività più grande del mondo. Inaugurata stamane nel Duomo di Napoli, è davvero immensa.

Il Bambino è coperto da un drappo che sarà tolto a mezzanotte del 24 dicembre.

Maria Costabile, erede di una tradizione secolare di artigiani, e il marito Antonio Cantone, esperto restauratore, si dedicano con passione da anni all'ideazione di figure pastorali ispirate ai più famosi ed importanti "pezzi" del '700 napoletano. I coniugi non sono nuovi ai record: nel Natale del 2013 hanno infatti realizzato il primo Presepe Napoletano mai esposto nella storia di Piazza San Pietro, in Vaticano. Nel Natale del 2014 hanno presentato un presepe di 20 metri quadri nel Museo dei Cavalieri di Colombo negli Stati Uniti. Nel Natale del 2015, per volere di Papa Francesco , hanno firmato il presepe" Pace in Terra " esposto nella Basilica Superiore di Assisi tra gli affreschi di Giotto e Cimabue.