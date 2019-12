Natale a Capri: dall'8 dicembre un'onda di luci e arte animerà l'isola azzurra

Sarà inaugurata domenica 8 dicembre, alle 11.30, la prima edizione di CAPRI WAVE – Winter Arts Festival.

Per la kermesse, che propone un Natale all’insegna della cultura e dell’arte, il taglio del nastro avverrà con l’accensione delle “Vetrine d’artista” a cura di Laura Trisorio, esperta di arte contemporanea, gallerista e curatrice di ArteCinema. 17 gli artisti di livello internazionale coinvolti con opere e istallazioni nelle principali vie isolane dello shopping: Marisa Albanese, Francesco Arena, Gregorio Botta, Stefano Cerio, Fabrizio Corneli, Riccardo Dalisi, Sergio Fermariello, Alfredo Maiorino, Umberto Manzo, Raffaela Mariniello, Giancarlo Neri, Massimo Rizzuto, Luciano Romano, Lucia Romualdi, Roxy in the Box, Mimma Russo, Francesco Vaccaro.

La manifestazione, organizzata dalla Città di Capri, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gulliver, ha l'appoggio dell’ASCOM, che ne ha condiviso lo spirito e la visione. Davvero ricco il programma di appuntamenti, con proposte fino al 15 gennaio 2020, su tre direttrici: oltre alle “Vetrine d'artista”, ci sarà una sezione di “Performance”, tra l'altro con la prima internazionale di Pink City dell’artista Franz Cerami che, con proiezioni digitali e illuminazioni interattive, colorerà gli edifici di Capri (20 dicembre, ore 19, Borgo Marina Grande; e 21 dicembre, ore 20, Borgo Marina Grande), e una di “Workshop e dibattiti”che prevede dal 9 al 13 dicembre, “Art & Science Workshop”, a cura di Nikola Uzunovski, con cui Design e sostenibilità si uniscono nella proposta di un Padiglione della Cultura per Capri 2020; un doppio appuntamento con Antonio De Falco e "I segreti dell'agricoltura Sinergica"(sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 17: visita agli orti capresi. Domenica 15 dicembre, alle 18: presentazione dell'Orto sinergico presso la Sala Pollio nei giardini della Flora caprense); mercoledì 18 dicembre,appuntamento con #CUOREDINAPOLI opera d’arte relazionale, connettiva e partecipata, a cura degli artisti del Corso di Nuove Tecnologie dell’Arte (NTA) dell'Accademia di Belle Arti di Napoli; Blue&Green, percorso culturale sulla sostenibilità curato dall’Associazione culturale Polis 3.0; Capri Yoga&Lab (venerdì 13 dicembre, venerdì 27 dicembre, giovedì 2 gennaio, appuntamento alle 9.30 in Piazza Umberto I); ArteRUNNING (sabato 21 dicembre, ore 10: appuntamento presso Bar Funicolare; ore 10.30: partenza da Piazza Umberto I); venerdì 3 gennaio, alle 18.30, presso il Centro Ignazio Cerio, presentazione del libro “Algoritmi di libertà” di Michele Mezza.

Infine c'è anche la sezione “Capri Loves Art”, curata da brand e aziende dell’isola, come Carthusia e La Parisienne, che partecipano con una loro proposta artistica che, tra gli altri, vede impegnati Lello Esposito, l'artista lavora sugli archetipi della napoletanità e Maxwell McMaster il pittore californiano della natura.

“CAPRI WAVE – Winter Arts Festival’ nasce con l'obiettivo di dare vita ad un Natale diverso e inclusivo, che va dalla tradizione all’arte, alla cultura, con particolare attenzione all’ambiente, senza tralasciare il divertimento né i momenti di musica dal vivo e dj set – racconta Ludovica Di Meglio, consigliere delegato al Turismo della Città di Capri – Mi auguro che questo format diventi un appuntamento fisso del periodo invernale a Capri, che merita di essere visitata e vissuta in tutte le stagioni dell’anno”.