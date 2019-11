La X Municipalità comprende i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, per un territorio dalle infinite ricchezze paesaggistiche e culturali. Riqualificare, promuovere e difendere questo territorio è lo scopo del gruppo "Jamme Assiem", particolarmente attivo per la riconversione e riqualificazione dell’area dell’Ex Italsider, anche attraverso la presenza nella pre-cabina di regia del governo, e delle associazioni Arci Mare Bagnoli e Napoli Ovest che stanno portando avanti un lavoro capillare di promozione della partecipazione attiva al rilancio della zona .

Dalla sinergia tra le associazioni è nata la rassegna “La Napoli che Non Dimentica”. L'inizitiva si propone di ricordare, con l'assegnazione di un elogio e di un’opera simbolica realizzata dal Maestro napoletano Giuseppe Piscopo, chi con il proprio lavoro e la propria testimonianza di vita ha contribuito a promuovere e diffondere l'immagine della nostra città.

I riconoscimenti sono stati conferiti in una speciale cerimonia nella Sala Pertini della X Municipalità al Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Rosanna Purchia e all'architetto Giuseppe Lala, nipote di Alessandro Lala cui si deve, tra l'altro, l'organizzazione - proprio nella nostra città - dei primi corsi pomeridiani e serali nelle scuole popolari, per consentire ai lavoratori di imparare a leggere e scrivere, e l’introduzione della refezione scolastica e dell’insegnamento del disegno e delle lingue straniere nella scuola primaria: iniziative per quei tempi - siamo a fine '800 - a dir poco innovative.

Alla consegna dei riconoscimenti hanno preso parte, con il Presidente della Municipalità Diego Civitillo, l’assessore Alessandra Clemente e il generale e assessore regionale Carmine De Pascale, tanti giovani