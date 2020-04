La zecca dedica una moneta speciale a pizza e Pulcinella

Una speciale moneta in tiratura limitata, versione fior di conio, che ritrae Pulcinella e la pizza, a colori, è stata emessa il 21 aprile dalla Zecca dello Stato.

La moneta fa parte della Collezione Numismatica 2020, Serie “Cultura Enogastronomica Italiana - Pizza e Mozzarella”, e ha un valore nominale di 5 euro. Si tratta ovviamente di un pezzo da collezione, disponibile in soli 8.000 esemplari, firmato dall'artista incisore Maria Carmela Colaneri.

“La moneta che celebra la pizza napoletana e la mozzarella è una bella dedica all'eccellenza della tradizione artigianale ed enogastronomica partenopea e italiana", spiega Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore di #pizzaUnesco, intervenendo nella rubrica settimanale Madre Terra, prodotta in collaborazione con l'Agenzia di stampa Italpress. "In questi giorni - continua Pecoraro Scanio - è anche una autorevole risposta a chi offende Napoli e il Sud ricorrendo al luogo comune contro ‘pizza e mandolino’ che sono invece il simbolo del buon mangiare e dell’amore per musica e melodia. Dopo il grande risultato dell'iscrizione dell'Arte del Pizzaiuolo Napoletano nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, ritengo sempre più importante evidenziare il valore culturale di questo elemento legato a una tradizione di eccellenza radicata nella città di Napoli. La moneta celebrativa è per noi anche un omaggio alla campagna mondiale #pizzaUnesco che con oltre 2 milioni di firme da più Paesi del mondo ha sostenuto la candidatura italiana ed è un'occasione per ricordare che, dietro un prodotto come la pizza, divenuto grande realtà commerciale ed economica a livello mondiale, c'è una radice collegata al lavoro artigianale di generazioni di pizzaiuoli napoletani che hanno saputo mantenere in vita e fare evolvere in positivo questa secolare tradizione”.

E sull'emissione della moneta + intervenuto anche Jimmy Ghione, inviato di Striscia La Notizia e testimonial di #pizzaUnesco: “Sono veramente orgoglioso di questo omaggio - commenta Ghione - Con il riconoscimento Unesco dell'Arte del Pizzaiuolo Napoletano, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di mettere un timbro su un'arte che ci appartiene. Sappiamo benissimo che la pizza napoletana è il maggiore bersaglio di imitazioni a livello planetario. Ora tutto il mondo sa che la pizza napoletana è la vera pizza. Bisogna ringraziare Alfonso Pecoraro Scanio che ha preso veramente a cuore questa battaglia che abbiamo vinto e il successo popolare della petizione è stato merito di un gruppo che si è dato da fare fin dal primo momento. Ora però dobbiamo continuare a vigilare affinché la tradizionale arte dei pizzaiuoli napoletani rimanga intatta dalle taroccate”