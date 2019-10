Moda e letteratura al Pan con i Puk e i giovani designers della Vanvitelli

Intrigante, invitante, brillante, frizzante, in una parola geniale l'evento organizzato al Pan, nell'ambito di Napoli Expo Art Polis 2019, da Daniela Wallmann con i giovani designer dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e la giovane fumettista Paola Del Prete, autrice del libro 'La scoperta dei puk'.

Nelle sale di Expo Art Polis il pubblico è stato infatti accolto da modelle vestite con la collezione di scenografie indossabili ispirate ai puk del libro della Del Prete e realizzate dagli studenti del 2° anno del corso di specializzazione in Design per la moda dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

All'incontro erano presenti Alessandra Cirafici, presidente del corso di specializzazione in Design per la Moda; Antonella Violano, docente di Tecnologie e materiali per il fashion design; Paola Del Prete, autrice; Marcello Buonomo, editore. Il mondo dei Puk, e tanti artisti, fotografi ed esperti di moda.

L'esposizione di originali e bozzetti resta in mostra al Pan dal 14 settembre al 10 ottobre 2019