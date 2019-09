Moda Autunno 2019: 5 tendenze di cui non potrai fare a meno

La stagione autunnale sta per iniziare. Salutiamo il caldo e prepariamoci al tanto odiato cambio di stagione. Ma cosa indosseremo nei prossimi mesi? Quali saranno i trend che “svecchieranno” il nostro guardaroba? La Milano Fashion Week 2019 è ancora in corso, ma le passerelle hanno già dettato le loro tendenze. NapoliToday ha intervistato la giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, che ci ha svelato in anteprima alcuni trend di stagione di cui non potremo fare a meno.

“Ecco le 5 tendenze moda che non potete farvi sfuggire questo Autunno:

1. I quadri - Che sia grande o piccolo, colorato o monocromatico tono su tono, il quadretto quest’anno sarà di gran moda. Raggiunge il suo meglio se su pantaloni e cappotti lunghi fin sotto al ginocchio, ma anche in total look giacca shorts, abbinati a maxi stivaloni, così come visto sulle ultime passerelle della Milano Fashion Week. Sì, ci piace anticipare le tendenze!

2. Maxi coat ma pulito - Linee semplici e oversize, sono i cappotti leggeri per i primi freddi. Visti anche in versione trench. Da portare aperti, tanto non fa ancora freddissimo, e con classiche sneakers e jeans. Li rubiamo dall’armadio della moda nordica, così in auge in questi ultimi anni. Less is more.

3. Stivali – Con la punta quadrata e il tacco a clessidra sono quelli più cool del momento. Tuttavia, i camperos non lasciano il podio (da abbinare ad abiti glamour in paillettes) insieme agli stivali con i lacci, stile J-Lo in “Jenny from the block”… A proposito! Ma la divina Jennifer alla sfilata di Versace durante la MFW?

4. Colore – Bastano piccoli tocchi di colore. Un bold da abbinare a total look color cammello, bianchi o neri. Che ne dite di un maglione in lana di color rosso? Magenta? Arancione? Ceruleo? Giallo? Sì, il tocco di colore in Autunno ci piace tanto…

5. Adventure – Lo stile safari ha sempre il suo fascino e lo si nota anche in città. Pantaloni cargo, giacche con tasche ben in evidenza, si tramutano in capi da sfoggiare ai party quando sono in vinile e in vernice. Da abbinare a stivali nello stesso identico materiale, di color rosso ma anche antracite e del color della luna. Per un look desertico di derivazione post atomica. Facciamo un giro nella Wadi Rum?

Siamo pronte! Che le foglie inizino a cadere…”.

