19 bandiere blu alla Campania, 3a nella classifica 2020 per la qualità del mare

Alla Campania quest'anno vanno 19 delle 407 bandiere blu (per 195 comuni) assegnate alle coste italiane. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza rigorosamente on-line dalla Foundation for Enviromental Education, la Fondazione per l'educazione all'ambiente. L'ambito riconoscimento alla qualità del mare vede 18 conferme e una new entry: Vico Equense. Passano a 10, inoltre, i siti marittimi degni di entrare nella classifica degli "approdi" su 75 complessivi. Si tratta di un vero successo, a maggior ragione se si considera che nella nostra regione lo scorso anno ce n'era solo uno.

A livello nazionale, la Campania si conferma salda al terzo posto, dopo la Liguria, prima nella classifica con ben 32 bandiere blu, e la Toscana a quota 20.

Ecco le località premiate con la bandiera blu in provincia di Napoli

- Anacapri: Faro, Punta Carena, Gradola, Grotta Azzurra.

- Massa Lubrense: Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone.

- Piano di Sorrento: Marina di Cassano.

- Sorrento: San Francesco, Marina grande, Riviera di Massa.

- Vico Equense: Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Capo La Gala.

Categoria Approdi

- Sudcantieri (Pozzuoli)

- Porto Turistico di Capri (Capri)

- Yachting Santa Margherita (Procida), riconfermato

- Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia).