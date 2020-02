Il Comandante, lo chef Bianco lancia il Ragù 9850

Per celebrare Napoli, l’amore per l’alta cucina e per l’ospitalità, lo chef Salvatore Bianco - classe 1978, da Torre del Greco, una stella Michelin e ambasciatore del gusto - ha creato per Il Comandante nell'hotel Romeo un nuovo menu che, come spiega, “prosegue il viaggio, nella celebrazione della materia prima, con uno sguardo alla sostenibilità e alle nostre radici”.

Inedito, disponibile a cena, il menu promette grandi emozioni al palato tra nuove proposte e piatti diventati grandi classici. in ogni preparazione, infatti, lo chef porta un tocco internazionale nella lavorazione delle materie partendo dalla tradizione partenopea nel rispetto della stagionalità degli ingredienti. Non a caso, ad esempio, il suo Ragù 9850 è diventato un must-taste: vegetariano, senza perdere 1 grammo del sapore originale del tradizionale sugo di carne partenopeo.

L’attenzione dello chef è rivolta alla sperimentazione continua di nuovi piatti attraverso la fusione di antiche tecniche di preparazione e moderne visioni dei sapori.