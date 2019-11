5 imperdibili ristoranti etnici a Napoli

Con "cucina etnica" normalmente si intende l'insieme dei piatti che rappresentano un popolo, sia per quanto riguarda i prodotti del territorio che le modalità di cottura e preparazione. Le macroaree culinarie sono: Oriente, Nord Africa e Sud America.

Ecco la nostra selezione dei 5 ristoranti imperdibili per confrontarsi con prodotti, gusti e tradizioni che non mancheranno di sorprendere e/o conquistare chi, in cucina come nella vita, ama sperimentare, cambiare, conoscere:

1) Sakurajima Fusion Lab

Stiloso locale di via Tasso 219, nato nel 2016, per gli amanti della cucina giapponese è ormai un classico. Punti di forza l'attenzione alle novità e la comunicazione culinaria tra grande tradizione italiana e giapponese. Prezzo medio a persona 35 euro

2) Taj Mahal

E' sufficiente oltrepassare la soglia di questo accogliente locale in via San Giacome dei Capri 25 per trovarsi in India. Aperto dal 2014, propone un menu variegato e interessantissimo dove, ovviamente, trionfano le spezie. Imperdibile, dopo mangiato, il liquore allo zenzero e panaar. Prezzo medio a persona 15 euro

3) Meikhane Mafalda, blue persian tapas bar

Ha aperto da meno di un mese, in via Bellini n.3, ed è già meta di buongustai il ristorante di Tobilì, la cooperativa sociale di rifugiati e richiedenti asilo nata da un progetto di Less Impresa Sociale Onlus. I menù di Meikhane, firmati dallo Chef Andrea Di Martino, propongono fusion di piatti tipici iraniani e partenopei e sono la prova tangibile che l'integrazione nascono solo cose buonissime.

4) Taco's

Nachos da intingere nel guacamole, fajitas, tacos e, ovviamente, i burrito da riempire di carne e tanto altro. La cucina messicana è decisamente buona, ricca e capace di conquistare anche i palati più difficili. In via Domenico Capitelli 27. Prezzo medio a persona 15 euro.

5) Teranga Worldwide Pub

"Nato dall'amore", come spiegano i gestori su Fb, questo pub nasce dal desiderio degli immigrati di ogni provenienza e nazionalità di stabilire legami sociali come primo passo per l'integrazione condividendo cibo ma anche libri, concerti, Dj Set live e "hugs". Prezzo medio a persona 16 euro, in vicoletto Costantinopoli n.2, poco distante da piazza Bellini

