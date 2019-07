Le 5 migliori piscine dove trascorrere una giornata in relax senza allontanarsi dalla città

A Napoli per trascorrere una giornata in relax c'è solo l'imbarazzo della scelta. Se poi si vuole fare un bagno di sole e nuotare in piscina, ecco la nostra selezione delle locations più interessanti per quest'estate:

Le rocce verdi - via Posillipo 68: sono un classico imperdibile per chi ama Posillipo. Due le piscine, entrambe di acqua di mare - una per adulti ed una per bambini - con accanto zona giardino panoramica per il relax e ristobar in terrazza con pergolato. Tariffe diverse per adulti e bambini oltre che per fasce orarie e week end.

