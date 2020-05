I 5 migliori caffè a domicilio della Fase 2

Il caffè del bar ha un gusto impareggiabile. Unico, intenso, per i napoletani in particolare costituisce da sempre un rito e un mito, sicuramente una delle cose che più ci sono mancate durante i giorni del lockdown. Tanto che c'è stato chi ha sfidato il virus e le forze dell'ordine per cercare di averne una tazzina, servita di nascosto attraverso una finestrella aperta in un vicolo. E appena è stato dato il via libera all'asporto, in tutti i i quartieri si sono viste file ordinate di persone di ogni età in attesa di poterlo finalmente gustare. Il delivery, comunque, rende possibile avere direttamente a casa il caffè del bar, senza necessità di file e attesa. Ecco una nostra selezione dei migliori:

Caffè Mexico - Piazza Dante

081. 5499330, effettua la consegna direttamente e solo nelle zone a ridosso di Piazza Dante, per un caffè che sa di vera tradizione napoletana

Chalet Ciro

081.669928, consegna solo attraverso Uber. Qui il caffè fa rima con graffa, mitica

Caffè Salvo dal 1955

081.5563845. E' il tempio della colazione per vomeresi doc, rinomato per la fragranza di cornetti e brioches, deeffettua consegne solo nel cuore della zona collinare

Caffetteria Serpentone

081.5756922. Dal 1974 un richiamo irresistibile. Consegne dirette, tra via Petrarca, Posillipo e via Manzoni fino al Corso Europa

Birdy's Bakery - Belledonne

081.4976400. Caffè napoletano ma anche americano. Una tentazione irresistibile le emotion box - breakfast edition, per "accompagnare" il caffè

