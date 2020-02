Michele Cutro: "Core a core" all'ombra del Vesuvio

Torna nel napoletano Michele Cutro. Poliedrico affabulatore dei salotti televisivi, critico gastronomico e musicale, Michele Cutro non passa certo inosservato: infatti va in giro in alta uniforme da cavaliere di Malta, tanto da essersi meritato il soprannome di "cavaliere dei vip" per le ospitate in trasmissioni tv ed eventi mondani di risonanza.

Questa volta Cutro è stato a Sorrento, per consegnare un riconoscimento al ristorante pizzeria antipasteria “Core a core" e nominarne lo chef “maestro di cucina e maestro pizzaiolo”.

"Sono qui per far conoscere le eccellenze di questo territorio”ha spiegato Cutro, che ha un lungo itinerario da compiere all'ombra del Vesuvio, nell'ambito di un tour promosso dalla federazione cooking show, come spiega un comunicato con il patrocinio del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme,cavalieri di Marta O.S.J nella reggenza magistrale del principe protettore SAR don Thorbjon Paternò Castello di Carcaci e Aragona.