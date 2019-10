Sposi in elicottero e party on the beach: le novità di Tuttosposi 2019

Alla Mostra d'Oltremare di Napoli sta per aprire i battenti TuttoSposi 2019. In programma dal 19 al 27 ottobre prossimi, la Fiera esporrà tutte le novità in materia di matrimonio: dai confetti agli abiti, dagli inviti ai menu. E tra le offerte di wedding experience suscita già sclapore quella che sarà presentata da LABELON.

Accanto alla cerimonia nella piccola cappella da allestire nel giardino all'inglese o sulla spiaggia, al ricevimento a bordo piscina o nei grandi saloni affacciati sul mare, l'esclusivo Beach Club flegreo, inaugurato a fine maggio 2019, propone infatti agli sposi l'a possibilità di arrivare al ricevimento in volo, a bordo di un elicottero. L'optional è possibile grazie alla partnership con il più qualificato player del settore, Hoverfly Srl, e all’eliporto privato di cui il Labelon dispone assieme con 28mila metri quadrati di superficie tra giardini, palmeti, piscine, solarium in teak, oltre duecento metri lineari di spiaggia, ristoranti fine-dining, hampagne& ocktail lounge e ampi saloni modulabili affacciati sul mare.