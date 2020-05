Prevenzione Covid, ecco le nuove mascherine 'made in Naples' per aperitivi in sicurezza

Giovedì 21 maggio riapriranno a Napoli ristoranti, bar e in generale locali per aperitivi, adeguandosi alle nuove norme di sicurezza.

Ma la domanda nasce spontanea: come possono i clienti dei locali bersi un drink indossando la mascherina? Su questo tema si è interrogato Le Zirre Napoli, il brand 100% made in Naples che ha escogitato un sistema cool ed utile per ovviare a questo impedimento.

Si chiama "Ferruccio" ed è la nuova mascherina, disponibile in diverse varietà cromatiche, lavabile con interno in TNT che funge da filtro, con un occhiello attraverso il quale passa la cannuccia a collegare il drink alla bocca, senza quindi necessità di levarsi la mascherina e appoggiarla su tavolini, banconi, sedie o altre superfici a rischio infezione.