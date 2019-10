Pes 2020: Maradona allenatore del Napoli, il suo discorso è da brividi | VIDEO

Maradona nello spogliatoio azzurro che, da allenatore, striglia i suoi con il discorso di Al Pacino in Ogni maledetta domenica. È il suggestivo video – immagini tratte dal videogame PES 2020, audio dal film – che sta in queste ore spopolando in rete.

Un omaggio al D10S che mette i brividi, sopratutto in un momento in cui il Napoli non sta particolarmente convincendo i suoi tifosi. E anche grazie al carisma delle parole di Tony D'Amato, l'allenatore di football americano magistralmente interpretato nel film (titolo originale Any Given Sunday, 1999, regia di Oliver Stone) da Al Pacino.