Madonna dell'Arco: festa con Tony Colombo e Tina Rispoli

Festa grande e solenne a Sant'Anastasia per i 145° anniversario dell'Incoronazione dell'immagine sacra, ogni anno nel giorno del Lunedì in Albis meta di pellegrinaggio di centinaia di migliaia di fedeli da tutta Italia e in particolare da Napoli e provincia.

La ricorrenza è stata celebrata con spettacolari fuochi d'artifico, a simulare l'incendio del campanile (evento unico nel suo genere in Campania), scanditi da musica e da numerosi eventi tra cui sicuramente spicca il concerto tenuto sabato sera da Tony Colombo, che è giunto al Santuario accompagnato dalla moglie Tina Rispoli. Ad attenderli una folla di fan in delirio.

I festeggiamenti sono stati l'occasione anche per l'inaugurazione della mostra sul "Grande pellegrinaggio del Lunedì in Albis",con fotografie di Leandro Felicioni e Francesco Graziuso, e la presentazione dell'omonimo libro che le raccoglie, curato da padre Alessio Maria Romano.

La festa a Sant'Anastasia continuerà dal 13 al 15 settembre, con una tre giorni di balli, canti e rievocazioni storiche