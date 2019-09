Madonna dell'Arco: al Rione Traiano "Concerto di fede e tradizione"

Sarà un autunno ricco di iniziative per i fdelissimi della Mamma dell'Arco. Molte tra le associazioni presenti sul territorio, infatti, hanno unito le loro forze per un calendario ricco di eventi con al centro la musica e i canti, elaborati sulla base di ritmi antichissimi, che risalgono alle origini del culto, a quando cioé, circa 600 anni fa, secondo la tradizione, avvenne il primo miracolo dell' effigie della Madonna per cui venne poi edificato il Santuario di Sant'Anastasia. Oggi si stima che in Campania i fedeli della "Mamma dell'Arco" siano circa mezzo milione, la maggior parte tra Napoli e provincia, e sono circa 400mila quelli che quest'anno, nel Lunedì in Albis, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario.

Musica, canzoni e voci hanno da sempre un'importanza fondamentale nel pellegrinaggio: infatti mantengono il ritmo della marcia e cadenzano i passi dei portatori dei "toselli", i carri votivi che rappresentano momenti particolari della vita della Madonna e della Passione, e sono anche un mezzo per esprimere il dolore, l'ansia, la paura dei fedeli oppure la loro gioia, felicità e senso di gratitudine, ad esempio per la guarigione di un familiare o uno scampato pericolo.

Il primo appuntamento è per questa settimana, venerdì 6 settembre, a partire dalle 21, all'altezza degli isolati 57-59 di via Orazio Coclite al Rione Traiano, per una serata di "festa e devozione ", con la direzione artistica di Savio Di Sarno.