Le attrazioni di Napoli preferite dai viaggiatori: la classifica di Trip Advisor

Visitare una città significa entrare in contatto con la sua essenza più profonda, capire le abitudini della sua gente, assaporarne il cibo e coglierne luci ed ombre. Per chi non ha molto tempo, inevitabilmente, è necessario puntare su "luoghi simbolo", che assicurano un'esperienza più immediata e facile.

Ecco qual è la top ten dei luoghi preferiti dai viaggiatori ricavata da Trip Advisor:

Galleria Borbonica Napoli Sotterranea Catacombe di San Gennaro Cappella Sansevero, che pure è il più visitato tra i musei e complessi monumentali della città con oltre 750mila visitatori nel solo 2019 e un trend in crescita a dir poco vertiginosa che lo scorso anno ha registrato una media di quasi 2.400 persone al giorno Museo Archeologico Nazionale, che dal 1 gennaio al 30 giugno 2019, quindi nel solo 1 semestre dell'anno appena chiuso, ha registrato ben 408mila presenze e un +21% rispetto al primo semestre 2018 San Gregorio Armeno, dove pure a dicembre è necessario il senso unico pedonale per consentire il deflusso delle migliaia e migliaia di visitatori Lungomare - via Caracciolo Spaccanapoli Teatro San Carlo Castel dell'Ovo

La classifica di Trip Advisor dei luoghi che piacciono ai visitatori prosegue con