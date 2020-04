La quarantena di Marianna Fortuna

La bionda e procace showgirl campana ha deciso di condividere il suo lockdown con i tanti followers che la seguono sui social: "Mi sto gustando la mia famiglia e il piacere di trascorrere giornate a coltivare alcune passioni" spiega infatti Marianna Fortuna a corredo di alcuni scatti che la ritraggono in pose sensuali e ammiccanti mentre fa sport o gusta uno spuntino a base di fragoloni.

Abituata ad una vita frenetica tra serate, ospitate, inviti e set fotografici, insomma, l'avvenente Marianna sembra non disprezzare il fatto di poter stare in casa pur confidando - come tutti - di poter tornare alla normalità quanto prima. "Mi aspettavano diversi impegni, ma credo sia necessario ora affrontare in modo scrupoloso le indicazioni per poi ritornare alla normalità", dice.