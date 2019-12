Torre del greco Imperium del gusto italiano

Festa grande a Torre del Greco per l'inaugurazione di “Imperium bistrot”. Il locale nasce con l’obiettivo dichiarato di celebrare la cittadina vesuviana, da sempre punto di riferimento per i cultori del food, come capitale del gusto italiano e prende il posto del vecchio Luna Rossa, in via Calastro, con un concept completamente diverso dal punto di vista sia dell'allestimento che del menù.

Chef consulente della struttura Vincenzo Langella. In lista, tra i vari piatti, un accattivante polpo alla brace con lime, decisamente nuove le acciughe e friarielli proposte tra gli antipasti come lo spaghettone cacio e pepe su guazzetto di frutti di mare e pesto di nocciole di Giffoni. Dulcis in fundo l'intramontabile tortino con cuore caldo di cioccolato.

Il locale è anche vineria, con una nutrita carta dei vini che predilige le referenze locali e wine bar con tre bar tender: Ivan Cerbone, Rosario Marciano e Sandro Azam, per drink da aperitivo, cocktail per accompagnare i piatti del menù o le chiacchierate dopo pasto.