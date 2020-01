In Texas con Damiano Davide

Forse la stanchezza, forse la noia, in ogni caso basta una telefonata e Damiano si ritrova con la valigia pronta, in partenza per il Texas con un gruppo di vecchi amici: loro sono La Terza Classe, notissima band folk-bluegrass napoletana, lui è Damiano Davide, 30 anni, pianista, compositore e direttore d'orchestra. Insieme percorrono la strada da Houston ad Austin e poi Dallas, il confine con il Messico, San Angelo, Amarillo, il Canyon di Palo Duro e la mitica Route 66.

La musica popolare americana li accompagna mentre con un furgone sgangherato percorrono la linea d'asfalto che attraversa l'immensità del deserto: una terra di cui è impossibile non innamorarsi proprio come è impossibile non innamorarsi dell'idea stessa del viaggio. Tutto questo e molto altro nel primo libro di Davide Damiano: un'opera scritta con il cuore che ha il ritmo della musica più coinvolgente, per chi ama avventurarsi alla scoperta del nuovo - luoghi, persone, sensazioni - e non si stanca mai di guardare