Lambrenedetto: "Basta gettare fango su Napoli"

Non si placano le polemiche dopo la presunta campagna anti-napoli portata avanti da alcuni organi di informazione. Le frasi infelici pronunciate da alcuni inviati di trasmissioni televisive non sono passate inosservate, così come risuona ancora forte l'eco delle affermazioni di Vittorio Feltri sull'inferiorità meridionale. Sull'argomento interviene anche Lambrenedetto, vlogger milanese con una particolare attenzione per il capoluogo partenopeo: "Basta fango su Napoli. Forse si vuole sviare l'attenzione dagli scandali del Nord. Quando parlate di questa città sciacquatevi la bocca".