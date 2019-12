Il Figlio Velato di Jago accolto alla Sanità tra stupore, commozione e partecipazione

Grandissima partecipazione alla Sanità per l'inaugurazione nella Chiesa di San Severo fuori le mura dell'esposizione permanente de "Il Figlio velato", l'opera che caparbiamente ha voluto realizzare e donare alla nostra città Jago, tra gli artisti italiani più amati dai giovani e più acclamati dalla critica internazionale.

Classe 1987, Jago è una vera star perchè riesce a coniugare la padronanza delle tecniche artistiche dei maestri rinascimentali con quella delle più avanzate tecniche di comunicazione e l'utilizzo dei social media, tanto da essere soprannominato "social artist".

Ispirato al Cristo Velato, realizzato per la Cappella Sansevero di Napoli nel 1753 da Giuseppe Sanmartino, il Figlio Velato è arrivato alla Sanità dopo oltre un anno di lavoro e una non facile ricerca della sede più adatta fino all'incontro tra Jago e il suo curatore, Luca Iavarone, con Padre Loffredo, il parroco militante della Sanità che ha messo a disposizione la Cappella dei Bianchi, vero gioiello del '700 napoletano, fatto di stucchi, ori e dipinti che portano la firma di artisti come Luca Giordano, Fracanzano, Andrea Vaccaro.

"Questa città ti costringe ad essere sincero e profondo - ha detto Jago ai microfoni di NapoliToday - a Napoli è tutto possibile. E ho capito che a Napoli le cose semplici, come parcheggiare la macchina, sono impossibili, mentre i miracoli sono all'ordine del giorno".

"Si tratta di un'operazione di restituzione, tramite l'arte contemporanea - spiega Luca Iavarone, curatore dell'esposizione e autore del video documentario sull'opera di Jago arrivato agli oscar del web - l'arte contemporanea diventa simbolo perché dialoga con il passato e al tempo stesso con la comunità, quindi diventa immortale".

Centinaia le persone in fila tra il sagrato e la piazza, in attesa di poter ammirare l'opera: per ragioni di spazio e sicurezza dei preziosi arredi della Cappella, infatti, l'ingresso avviene necessariamente a gruppi. Il Figlio Velato potrà essere visto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 16.00 dal lunedì al sabato, e dalle ore 10.00 alle 13.00 la domenica. I biglietti hanno un costo che va dai 6 ai 4 euro, mentre l'ingresso sarà gratuito per disabili e residenti

