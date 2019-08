"Si' propeto 'na céuza" vuol dire che...

La céuza in dialetto napoletano è il frutto del gelso, un tempo ritenuto di scarso valore perché poco dolce e per niente saporoso. Il termine, quindi, metaforicamente finì per indicare chi non conta nulla e le persone insulse ed insignificanti.

Secondo alcune cronache, anche il Re Ferdinando IV di Borbone, che amava moltissimo il napoletano, durante un pranzo a Corte, rispose "ceuza" ad un colonnello russo che per cercare di fare bella figura aveva proposto un brindisi. Ovviamente risero tutti i cortigiani ed anche i servitori, mentre il povero militare non riuscì a capire né a replicare.