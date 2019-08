"I love Ztl", pagina social per il "Lungomare Liberato" di Castellammare

Grande successo sui social network per il "lungomare liberato" di Castellammare di Stabia. Corso Garibaldi, chiuso al traffico dallo scorso primo agosto, è infatti protagonista di una pagina social, "I love Ztl".

L'idea è di Genny Manzo e Gaetano Cuomo, che sono i promotori di una campagna social per promuovere le passeggiate lungo l'arteria stradale stabiese. Numerosi residenti sono diventati protagonisti di uno spot, nel quale compaiono con mascherine anti-smog per sostenere l'iniziativa del sindaco Gaetano Cimmino e dell'assessore alla Sicurezza Gianpaolo Scafarto.

''Sono tante le persone – spiega Cimmino – che stanno manifestando la loro gioia per il lungomare liberato da auto e smog. Vedere i cittadini e i turisti passeggiare felici su corso Garibaldi rappresenta senz'altro una sensazione piacevole''.

Le critiche all'iniziativa

Come accaduto per il Lungomare Caracciolo a Napoli, anche a Castellammare c'è chi si oppone alla pedonalizzazione di corso Garibaldi. Si tratta di persone perlopiù scontente per l'introduzione della Ztl estiva, che è attiva dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 18 alle 24.

''Dinanzi ai cambiamenti – spiega ancora il sindaco – ci può stare di imbattersi in reazioni differenti. La città si è divisa tra quelli che apprezzano e quelli che invece non sembrano gradire la Ztl". La promessa è di ulteriori accorgimenti, come modifiche agli orari e l'introduzione di varchi telematici.