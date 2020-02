Guida Editori compie 100 anni: l'anniversario

Appuntamento allo Spazio Guida di via Bisignano 11, il 14 febbraio (ore 17.30), per il primo evento delle celebrazioni per il centenario della Guida editori. L'incontro sarà incentrato sulla nuova collana editoriale "Archivio del Romanzo" che ospita opere inedite di autori celebri della letteratura italiana e straniera. Già tre i nuovi volumi: "Nottingham Lace" romanzo di E.M. Forster per la prima volta in traduzione italiana, "Con gli occhi chiusi" di Federico Tozzi e il testo inedito di Swinburne tra poco in uscita

La casa editrice Guida nasce a Napoli nel 1920 ad opera di Alfredo Guida, ed è attiva ancora oggi con il marchio Guida Editori.

Il primo titolo pubblicato è stato l' Opera omnia di Francesco D'Ovidio, senatore del Regno d'Italia, poi presidente dell'Accademia dei Lincei: diciotto volumi. Nel 1935 la prima medaglia d'oro per l'editoria internazionale, consegnata alla Fiera del Libro di Bruxelles. La casa editrice diviene quindi una realtà nazionale. Oggi, per restare sempre al passo con i tempi e coniugare realtà storica e tradizione con le nuove tecnologie e i nuovi mercati internazionali, la casa editrice, rinnovata nella struttura e giunta con Diego Guida alla terza generazione, si presenta ai suoi lettori con libri in grado di esser letti anche con le più moderne tecnologie. È pronta, così, a raccogliere le sfide della globalizzazione con tutta la consapevolezza delle profonde mutazioni del mercato del libro per la sua migliore diffusione.