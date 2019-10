Si chiama "Le mamme di Whatsapp" il nuovo esilarante video de "Gli Scusateci".

"Se sei una giovane mamma, e tuo figlio ha appena iniziato ad andare a scuola, ricorda NON ENTRARE IN UN GRUPPO DI MAMME DI WHATSAPP. La tua vita potrebbe cambiare per sempre", l'avviso sul canale Youtube!