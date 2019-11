Giovanni Allevi alla Feltrinelli manda il pubblico in visibilio

Lisa Carfagna, napoletana doc che suona e canta nel Coro polifonico Vox Artis, è tra le anime del Fan Club di Giovanni Allevi. "Gruppo Fb chiuso", tiene a sottolineare. E' stata la prima ad arrivare alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri per la presentazione-evento di , il nuovo CD firmato dal Maestro che propone una speciale esecuzione delle più celebri melodie del Natale, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica. Lisa conosce Giovanni Allevi da 10 anni e quando parla di lui gli occhi le brillano : "E' una persona speciale, dolcissima, sensibile e attenta - racconta - quando una componente del nostro gruppo è stata male, lui le è stato molto vicino. E' buono, generoso e crede nella forza degli abbracci".

Giovanni Allevi non si fa attendere, e qualche stress organizzativo è subito dimenticato grazie alla sua affabilità. Saluta, sorride e chiede scusa per la voce "Ho appena finito di mangiare una sfogliatella, buonissima" dice. E' emozionato ed emoziona, parla con il volto, i gesti e - ovviamente - la musica. Il pubblico che affolla la sala va in visibilio appena tocca i tasti dello splendido pianoforte a coda che ha portato. Poi tutti in fila per un abbraccio, un sorriso e la firma del CD. Dopo stasera Allevi a Napoli tornerà prestissimo: il 17 dicembre, infatti, sarà all'Augusteo