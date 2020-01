Gianni Morandi corre per le strade di Napoli. Il noto cantante, in città per qualche giorno, si è allenato per le vie del centro e del Lungomare partenopeo, come testimoniano le immagini postate dallo stesso Morandi sui social.

"Una bella corsa in una splendida città, che io amo da sempre...", scrive il 'Gianni nazionale'.