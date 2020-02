Fedeli afragolesi senza parole: le nuvole formano l'immagine del volto di Gesù

Circolano su facebook alcune fotografie scattate da Berenice Tremiterra e in un primo momento pubblicate sul gruppo "Sei di Afragola se". Le fotografie ritraggono un particolare momento del tramonto di ieri, 12 febbraio 2020, in via Saggese ad Afragola. Si intuisce, dietro il palazzo in costruzione abbandonato, una formazione di nuvole che traccia quello che a centinaia di persone sembra il volto di Gesù. Le foto hanno avuto immediato risalto e vengono condivise da moltissime persone, soprattutto fedeli.

Contattata da NapoliToday, l'autrice delle foto ha raccontato l'emozionante momento: "Ho pensato che nulla accade per caso, e quell'immagine dal cielo del Volto di Gesù è stato un messaggio d'amore per noi. In quel momento eravano in quattro, stavamo tornando a casa dopo essere state da un bambino autistico che si chiama Genny. Stavamo parlando del pomeriggio trascorso con lui, dell'emozione che ci trasmettono questi ragazzi quando all'improvviso è comparso Gesù. L'emozione e lo stupore non so descriverla, mi mancano le parole".