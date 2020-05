Il Gran Caffè Gambrinus compie 160 anni

Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli compie 160 anni. Lo storico locale, una vera e propria istituzione cittadina, è infatti in attività dal 12 maggio 1860.

Ritrovo di teste coronate e capi di Stato, poi caffè letterario e luogo di ispirazione di artisti e intellettuali del calibro di Oscar Wilde, Gabriele D’Annunzio, Ernest Hemingway e Matilde Serao, il Gambrinus è per antonomasia il Caffè dei Presidenti della Repubblica Italiana in visita a Napoli. Proprietà degli imprenditori Sergio e Rosati, fa parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia.

Dal momento che il locale è chiuso al pubblico per le norme di contenimento del contagio da Coronavirus, per ora i festeggiamenti saranno solo virtuali, come gli auguri di scrittori, imprenditori, giornalisti, sportivi, politici legati al locale, raccolti in un video che da martedì sarà sui social network del Caffè.