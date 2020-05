Cosa significa fratacchione?

Alla trasmissione di Fabio Fazio "Che tempo che fa", ieri, in diretta, l'intervento del governatore della Campania Vincenzo De Luca non è certo passato inosservato. In particolare, parlando delle misure di contenimento per la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus nella nostra regione, in maniera ironica De Luca si è rivolto a Fazio dicendo "Non sono mica tutti fratacchioni come lei"...

Fratacchione: chi è costui

Fratacchione è un classico caso di nome alterato, cioè un nome cui è stato modificato il significato mediante l'aggiunta di un suffisso:

- "frate", come è facilmente intuibile, è il nome che indica - spiega la Treccani, bibbia dell'etimologia e dei significati - "chi appartiene ad un ordine religioso, in particolare ad ordini religiosi mendicanti", come è stato San Francesco d'Assisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- "-cchione" è il suffisso alterativo, che può avere valore diverso: accrescitivo,cioè un frate grosso e robusto, oppure vezzeggiativo, cioè un frate che fa tenerezza come un bambino un po' troppo cresciuto, e infine spregiativo-peggiorativo.