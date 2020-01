Deby Mazar in vacanza a Napoli: tornerà la prossima estate per girare un film

49 anni di cui quasi 40 trascorsi a modellare oro e argento e incastonare pietre, Massimo Argentiere ha una piccola bottega orafa nel cuore antico di Napoli in via San Biagio dei Librai, che fa da vera calamita per le star che visitano il centro storico. Le produzioni di Massimo, in effetti, proprio non possono passare inosservate perché declinano la napoletanità in tutte le sue forme, sacre e profane, con estro e originalità. L'ultima ad essere conquistata dalle creazioni di Massimo è stata appena qualche giorno fa la newyorkese Debi Mazar. Amica stretta di Madonna, attrice con Martin Scorsese, Spike Lee, Jodie Foster, Woody Allen - solo per fare qualche nome - è stata nella nostra in città, in incognito, per una breve vacanza in attesa di tornare quest'estate per le riprese di un film.

Massimo non è nuovo alle visite di protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli altri, infatti, non hanno resistito al fascino della sua bottega Dolce e Gabbana, quando hanno girato lo spot che ha acceso su Napoli i riflettori del jet set internazionale, Alessandro Gassman e Livio Cori che ha scelto come portafortuna l'ultima creazione: una perfetta riproduzione in miniatura dell'ampolla del sangue di San Gennaro, rosso e semovente tanto da sembrare vero.

