1000 zeppole di San Giuseppe in dono al personale sanitario del Cotugno-Azienda dei Colli

In occasione della festa del papà saranno donate 1000 zeppole al personale del Cotugno e di tutta l'Azienda Ospedaliera dei Colli.

“Quando il sig. Luigi Manta, titolare della pasticceria, ci ha contattato per raccontarci la sua idea ne siamo stati subito entusiasti - raccontano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e lo speaker radiofonico Gianni Simioli, che si sono fatti portavoce dell'iniziativa - è un modo per dire grazie a chi è in prima linea per salvarci da questa crisi".

Ovviamente l'attività della pasticceria sarà esclusivamente e specificamente finalizzata alla produzione per l'evento. La consegna dei dolci simbolo del 19 marzo a personale sanitario e degenti degli ospedali Cotugno, Cto e Monaldi sarà effettuata domattina alle 10.30 presso la Direzione sanitaria dell'azienda dei Colli.