Il presidente della Samp Ferrero in pizzeria: "Voglio mangiarla con i pizzaioli"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, a Napoli per il premio Football Leader, ha mangiato nella pizzeria di via dei Tribunali Sorbillo. Come raccontato su instagram da uno dei proprietari, Toto Sorbillo, Ferrero ha chiesto una pizza e una cortesia: poter mangiare la sua pizza sul muretto, accanto ai pizzaiuoli. "Il presidente Ferrero o lo odi o lo ami, a me fa troppo divertire", ha detto Toto Sorbillo.