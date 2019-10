Federico Fashion Style e Floriana Messina a Napoli: che coppia!!!

Federico Lauri, per il grande pubblico "Federico Fashion Style" ha festeggiato il suo 30mo compleanno con una full immersion a Napoli.

Per l'occasione l’hair stylist più famoso d’Italia, protagonista del programma di Real Time “Il Salone delle Meraviglie”, nel pomeriggio ha fatto tappa in via Pietro Castellino, nella sede vomerese (la seconda in città) di “Non Solo Sole”, il centro estetico di Roberta Totaro dove sono di casa star come Antonella Mosetti, Rocio Morales, Floriana Messina, Tina Cipollari, Guendalina Canessa, Teresanna Pugliese, Ursula Bennardo, Jessica Melena.

Per la gioia dei tantissimi fan accorsi armati di fotocamera, a "Non solo Sole" è arrivata anche la sexyssima influencer, ex GF, Floriana Messina, splendida in camicia rossa e pantaloni neri che non nascondevano nulla delle straordinarie forme da pin-up.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Federico e Floriana non si sono sottratti ai flash e all'abbraccio dei fan. Finger food e bollicine per i tanti invitati, fiori e piante per Roberta Totaro, radiosa, e il suo compagno Nicola: la sede Vomerese di “Non Solo Sole” si presenta come un vero e proprio “centro estetico delle meraviglie”, con zona nail bar dove si possono sorseggiare vini e cocktail, ascoltare musica e fare quattro chiacchiere, mentre bravissime nail beautician trasformano le unghie in opere d’arte. Un’altra area del centro è dedicata ai trattamenti classici come make-up, depilazione, massaggi, solarium. L’ultima ala è infine dedicata ai trattamenti estetici più innovativi e specialistici, come microblanding, ossigenoterapia, radiofrequenza bipolare, trattamenti viso e corpo personalizzati, e il BBglow (una sorta di fondotinta semipermanente).

Dopo essersi concessi qualche “coccola” presso il nuovo centro estetico degli amici Roberta e Nicola, Federico ha continuato i festeggiamenti con Floriana e tanti altri amici presso il “White Pearl” di Casoria, con un mega party a tema “Grande Gatsby”.

Allegati